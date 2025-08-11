Mevduat faizinde yeni dönem: 750 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar?

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 750 bin TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.

750 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?

İşte banka banka örnek getiri hesaplaması:

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 24.338 TL
Vade Sonu Tutar: 774.338 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL

getirfinans

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL

Odea

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 21.655,06 TL
Vade Sonu Tutar: 771.655,06 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 23.331 TL
Vade Sonu Tutar: 773.331 TL

Akbank

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 25.359,78 TL
Vade Sonu Tutar: 775.359,78 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 25.079,72 TL
Vade Sonu Tutar: 775.079,72 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

QNB

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.458,08 TL
Vade Sonu Tutar: 772.458,08 TL

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %44,61
Net Kazanç: 24.199,4 TL
Vade Sonu Tutar: 774.199,4 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613,7 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613,7 TL

