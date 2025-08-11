Mevduat faizinde yeni dönem: 750 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar?
Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 750 bin TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.
750 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?
İşte banka banka örnek getiri hesaplaması:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 24.338 TL
Vade Sonu Tutar: 774.338 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL
Odea
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 21.655,06 TL
Vade Sonu Tutar: 771.655,06 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 23.331 TL
Vade Sonu Tutar: 773.331 TL
Akbank
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 25.359,78 TL
Vade Sonu Tutar: 775.359,78 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 25.079,72 TL
Vade Sonu Tutar: 775.079,72 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.458,08 TL
Vade Sonu Tutar: 772.458,08 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %44,61
Net Kazanç: 24.199,4 TL
Vade Sonu Tutar: 774.199,4 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613,7 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613,7 TL