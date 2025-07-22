Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada?

Merkez Bankasının faiz indirimi beklentisiyle bankalar da mevduat faizlerinde frene bastı. 1 milyon TL’ye verilen aylık net faiz düştü. İşte en güncel oranlar ve tahmini getiriler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalarda bu toplantıda 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı beklentisi öne çıkarken, bazı değerlendirmelere göre 300-350 baz puanlık indirimler de gündemde.

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 2

AA Finans anketine göre Merkez Bankasının politika faizini %46,00’dan %43,50’ye düşürmesi bekleniyor. 

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 3

Haziran ayında yıllık enflasyonun %35 seviyelerine gerilemesi, faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, TCMB’nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre de faiz beklentisi ortalama %43,29 olarak belirlendi.

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 4

Faiz indirimi beklentisi henüz gerçekleşmeden bazı bankalar mevduat faizlerinde düşüşe geçti. Geçen haftalarda %50’nin üzerinde sunulan mevduat oranları bu hafta itibarıyla %50 barajının altına geriledi. 

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 5

Mevduat faizlerindeki gerileme, 1 milyon TL’lik mevduatın getirisini de etkiledi. 

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 6

İşte Türkiye Gazetesi’ne göre, 22 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek “şartsız” mevduat oranları:

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 7

QNB: %49,50

TEB: &49,00

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 8

ING: %49,00

HSBC: %49,00

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 9

Odea: %49,00

Denizbank: %49,00

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 10

Getir Finans: %48,00

Ziraat Bankası: %47,50

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 11

Garanti BBVA: %47,00

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 12

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle:

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Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 13

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

Mevduat Oran: %49,50

Mevduat Vadesi: 32 Gün

Net Getiri: 35 bin 803 TL

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