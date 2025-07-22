Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada?
Merkez Bankasının faiz indirimi beklentisiyle bankalar da mevduat faizlerinde frene bastı. 1 milyon TL’ye verilen aylık net faiz düştü. İşte en güncel oranlar ve tahmini getiriler…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalarda bu toplantıda 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı beklentisi öne çıkarken, bazı değerlendirmelere göre 300-350 baz puanlık indirimler de gündemde.
AA Finans anketine göre Merkez Bankasının politika faizini %46,00’dan %43,50’ye düşürmesi bekleniyor.
Haziran ayında yıllık enflasyonun %35 seviyelerine gerilemesi, faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, TCMB’nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre de faiz beklentisi ortalama %43,29 olarak belirlendi.
Faiz indirimi beklentisi henüz gerçekleşmeden bazı bankalar mevduat faizlerinde düşüşe geçti. Geçen haftalarda %50’nin üzerinde sunulan mevduat oranları bu hafta itibarıyla %50 barajının altına geriledi.
Mevduat faizlerindeki gerileme, 1 milyon TL’lik mevduatın getirisini de etkiledi.
İşte Türkiye Gazetesi’ne göre, 22 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek “şartsız” mevduat oranları:
QNB: %49,50
TEB: &49,00
ING: %49,00
HSBC: %49,00
Odea: %49,00
Denizbank: %49,00
Getir Finans: %48,00
Ziraat Bankası: %47,50
Garanti BBVA: %47,00
En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle:
Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Mevduat Oran: %49,50
Mevduat Vadesi: 32 Gün
Net Getiri: 35 bin 803 TL