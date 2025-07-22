Mevduat faizleri eriyor! En yüksek getiri hangi bankada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalarda bu toplantıda 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı beklentisi öne çıkarken, bazı değerlendirmelere göre 300-350 baz puanlık indirimler de gündemde.