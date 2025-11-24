Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç…
2025’in son ayına girilirken bankaların mevduat faiz oranları yeniden değişti. Peki 2 milyon TL hangi bankada ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz hangi bankada?
2025 yılının sonuna yaklaşılırken bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Yatırımcılar özellikle yüksek meblağlı tasarruflarda aylık getirilerin ne kadar arttığını merak ederken, 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya değişiyor. Güncel oranlara göre hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğu açıkça ortaya çıkıyor.
İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 57.989,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.989,37 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.253,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.253,35 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.435,17 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.435,17 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.172,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.172,82 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,20 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,20 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.637,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.637,19 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 58.541,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.541,10 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Faiz Oranı: %41,83
Aylık Getiri: 60.510,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.510,25 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL
Enpara – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 33.271,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.033.271,23 TL