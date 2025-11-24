Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç…

2025’in son ayına girilirken bankaların mevduat faiz oranları yeniden değişti. Peki 2 milyon TL hangi bankada ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz hangi bankada?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 1

2025 yılının sonuna yaklaşılırken bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.

1 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 2

Yatırımcılar özellikle yüksek meblağlı tasarruflarda aylık getirilerin ne kadar arttığını merak ederken, 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya değişiyor. Güncel oranlara göre hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğu açıkça ortaya çıkıyor.

2 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 3

İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi:

3 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 4

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

4 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 5

TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

5 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 6

ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 57.989,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.989,37 TL

6 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 7

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

7 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 8

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.253,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.253,35 TL

8 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 9

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.435,17 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.435,17 TL

9 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 10

Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.172,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.172,82 TL

10 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 11

HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,20 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,20 TL

11 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 12

Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

12 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 13

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL

13 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 14

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.637,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.637,19 TL

14 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 15

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 58.541,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.541,10 TL

15 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 16

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Faiz Oranı: %41,83
Aylık Getiri: 60.510,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.510,25 TL

16 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 17

DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

17 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 18

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

18 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 19

Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

19 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 20

Enpara – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL

20 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 21

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL

21 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 22

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

22 23
Mevduat faizleri güncellendi! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre en yüksek kazanç… - Resim: 23

VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 33.271,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.033.271,23 TL

23 23
mevduat faiz