Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor?

Bankalar, yüksek mevduat faiz oranları ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte 1.500.000 TL’lik ana parayı 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için farklı bankaların sunduğu oranlar ve kazançlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 1

Türkiye’de mevduat faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte bankalar, müşteri kazanabilmek için cazip tekliflerle yarışıyor. 

İşte banka banka 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi…

1 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 2

Akbank

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.548.480,23 TL

2 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 3

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 46.811,18 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.546.811,18 TL

3 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 4

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 44.135,79 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.544.135,79 TL

4 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 5

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47

Aylık Getiri: 45.792,36 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.545.792,36 TL

5 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 6

HSBC

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 48.411,83 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.548.411,83 TL

6 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 7

Odeabank

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 43.956,95 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.543.956,95 TL

7 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 8

Getir Finans

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 43.812,89 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.543.812,89 TL

8 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 9

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 49.599,50 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.549.599,50 TL

9 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 10

DenizBank

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 47.736,99 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.547.736,99 TL

10 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 11

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 47.194,52 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.547.194,52 TL

11 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 12

Enpara

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 46.652,05 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.546.652,05 TL

12 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 13

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 46.652,05 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.546.652,05 TL

13 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 14

Hayat Finans

Faiz Oranı: %42,03
Aylık Getiri: 45.599,67 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.545.599,67 TL

14 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 15

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 45.567,12 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.545.567,12 TL

15 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 16

Anadolubank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.552.076,71 TL

16 17
Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor? - Resim: 17

Halkbank

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.542.312,33 TL

17 17
mevduat faiz