Mevduat faizleri ne durumda? Hangi banka 1,5 milyon TL’ye en yüksek kazancı veriyor?
Bankalar, yüksek mevduat faiz oranları ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte 1.500.000 TL’lik ana parayı 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için farklı bankaların sunduğu oranlar ve kazançlar…
Türkiye’de mevduat faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte bankalar, müşteri kazanabilmek için cazip tekliflerle yarışıyor.
İşte banka banka 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi…
Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.548.480,23 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 46.811,18 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.546.811,18 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 44.135,79 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.544.135,79 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 45.792,36 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.545.792,36 TL
HSBC
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 48.411,83 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.548.411,83 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 43.956,95 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.543.956,95 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 43.812,89 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.543.812,89 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 49.599,50 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.549.599,50 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 47.736,99 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.547.736,99 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 47.194,52 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.547.194,52 TL
Enpara
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 46.652,05 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.546.652,05 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 46.652,05 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.546.652,05 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,03
Aylık Getiri: 45.599,67 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.545.599,67 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 45.567,12 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.545.567,12 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.552.076,71 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.542.312,33 TL