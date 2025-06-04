Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı

Merkez Bankası'nın faiz politikası yatırımcıyı harekete geçirdi. Mevduat faizleri son 4 ayın zirvesine ulaştı. Peki, 800 bin TL'si olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar kazanıyor? İşte banka banka faiz oranları ve kazanç tablosu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırması ve dövizden Türk Lirası’na dönüşü teşvik eden uygulamaları, mevduat hesaplarına ilgiyi artırdı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan faiz oranları, özellikle yüksek meblağlarla birikim yapan yatırımcılar için cazip hale geldi.

1 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 2

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de 800 bin TL’lik birikimle 32 günlük vadede elde edilecek getiri oldu.

2 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte 800 bin TL’nin aylık getirisi...

3 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL

4 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL

5 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 829.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL

6 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 831.597 TL
Net Kazanç 31.597 TL

7 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 8

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 831.001 TL
Net Kazanç 31.001 TL

8 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 9

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 830.404 TL
Net Kazanç 30.404 TL

9 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 10

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 828.020 TL
Net Kazanç 28.020 TL

10 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48.5
Vade Sonu Tutar 828.914 TL
Net Kazanç 28.914 TL

11 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 12

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 831.597 TL
Net Kazanç 31.597 TL

12 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 13

ON PLUS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 828.020 TL
Net Kazanç 28.020 TL

13 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 14

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL

14 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 15

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 830.404 TL
Net Kazanç 30.404 TL

15 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 16

ENPARA

Faiz Oranı %44,5
Vade Sonu Tutar 826.529 TL
Net Kazanç 26.529 TL

16 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 17

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 831.001 TL
Net Kazanç 31.001 TL

17 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 18

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 830.404 TL
Net Kazanç 30.404 TL

18 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 19

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 823.548 TL
Net Kazanç 23.548 TL

19 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 820.442 TL
Net Kazanç 20.442 TL

20 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 21

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL

21 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 22

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 825.039 TL
Net Kazanç 25.039 TL

22 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 23

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı % 30
Vade Sonu Tutar 817.885 TL
Net Kazanç 17.885 TL

23 24
Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 24

ALBARAKA

Faiz Oranı % 33.1
Vade Sonu Tutar 819.858 TL
Net Kazanç 19.858 TL

24 24