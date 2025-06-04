Mevduat faizleri tırmanışta! 800 bin TL'nin aylık kazancı dudak uçuklattı
Merkez Bankası'nın faiz politikası yatırımcıyı harekete geçirdi. Mevduat faizleri son 4 ayın zirvesine ulaştı. Peki, 800 bin TL'si olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar kazanıyor? İşte banka banka faiz oranları ve kazanç tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırması ve dövizden Türk Lirası’na dönüşü teşvik eden uygulamaları, mevduat hesaplarına ilgiyi artırdı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan faiz oranları, özellikle yüksek meblağlarla birikim yapan yatırımcılar için cazip hale geldi.
Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de 800 bin TL’lik birikimle 32 günlük vadede elde edilecek getiri oldu.
İşte 800 bin TL’nin aylık getirisi...
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 829.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 831.597 TL
Net Kazanç 31.597 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 831.001 TL
Net Kazanç 31.001 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 830.404 TL
Net Kazanç 30.404 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 828.020 TL
Net Kazanç 28.020 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48.5
Vade Sonu Tutar 828.914 TL
Net Kazanç 28.914 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 831.597 TL
Net Kazanç 31.597 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 828.020 TL
Net Kazanç 28.020 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 830.404 TL
Net Kazanç 30.404 TL
ENPARA
Faiz Oranı %44,5
Vade Sonu Tutar 826.529 TL
Net Kazanç 26.529 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 831.001 TL
Net Kazanç 31.001 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 830.404 TL
Net Kazanç 30.404 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 823.548 TL
Net Kazanç 23.548 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 820.442 TL
Net Kazanç 20.442 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 829.212 TL
Net Kazanç 29.212 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 825.039 TL
Net Kazanç 25.039 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı % 30
Vade Sonu Tutar 817.885 TL
Net Kazanç 17.885 TL
ALBARAKA
Faiz Oranı % 33.1
Vade Sonu Tutar 819.858 TL
Net Kazanç 19.858 TL