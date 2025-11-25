Mevduat faizleri uçuşa geçti! 750 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?
750 bin TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranların yüzü gülüyor. Bankalar faiz yarışına girince kazançlar adeta katlandı! Peki 750 bin TL’yi yatıran birinin eline 32 günün sonunda ne kadar geçiyor, hangi banka zirvede?
Faiz oranları yüzde 47’ye kadar yükselirken bankalar arasında büyük rekabet başladı.
İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi:
AKBANK
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.680,87 TL
Vade sonu tutar: 773.680,87 TL
TEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 21.493,12 TL
Vade sonu tutar: 771.493,12 TL
ING BANK
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 22.823,80 TL
Vade sonu tutar: 772.823,80 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 21.427,40 TL
Vade sonu tutar: 771.427,40 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 23.328,18 TL
Vade sonu tutar: 773.328,18 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 22.221,28 TL
Vade sonu tutar: 772.221,28 TL
FIBABANKA
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 22.823,80 TL
Vade sonu tutar: 772.823,80 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 22.815,77 TL
Vade sonu tutar: 772.815,77 TL
ODEA BANK
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.718,94 TL
Vade sonu tutar: 770.718,94 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL
GETİRFİNANS
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 21.654,50 TL
Vade sonu tutar: 771.654,50 TL
QNB
Faiz oranı: %43,75
Aylık getiri: 21.834,25 TL
Vade sonu tutar: 771.834,25 TL
HAYAT FİNANS
Kâr payı oranı: %41,82
Aylık getiri: 22.685,92 TL
Vade sonu tutar: 772.685,92 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 22.512,33 TL
Vade sonu tutar: 772.512,33 TL
AKBANK
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 22.512,33 TL
Vade sonu tutar: 772.512,33 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 22.241,10 TL
Vade sonu tutar: 772.241,10 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 22.241,10 TL
Vade sonu tutar: 772.241,10 TL
ENPARA.COM
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL
ŞEKERBANK
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 20.613,70 TL
Vade sonu tutar: 770.613,70 TL
HALKBANK
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL
VAKIFBANK
Faiz oranı: %23
Aylık getiri: 12.476,71 TL
Vade sonu tutar: 762.476,71 TL