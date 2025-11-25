Mevduat faizleri uçuşa geçti! 750 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?

750 bin TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranların yüzü gülüyor. Bankalar faiz yarışına girince kazançlar adeta katlandı! Peki 750 bin TL’yi yatıran birinin eline 32 günün sonunda ne kadar geçiyor, hangi banka zirvede?

Faiz oranları yüzde 47’ye kadar yükselirken bankalar arasında büyük rekabet başladı.

İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi:

AKBANK

Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.680,87 TL
Vade sonu tutar: 773.680,87 TL

TEB

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 21.493,12 TL
Vade sonu tutar: 771.493,12 TL

ING BANK

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 22.823,80 TL
Vade sonu tutar: 772.823,80 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 21.427,40 TL
Vade sonu tutar: 771.427,40 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 23.328,18 TL
Vade sonu tutar: 773.328,18 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 22.221,28 TL
Vade sonu tutar: 772.221,28 TL

FIBABANKA 

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 22.823,80 TL
Vade sonu tutar: 772.823,80 TL

HSBC

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 22.815,77 TL
Vade sonu tutar: 772.815,77 TL

ODEA BANK 

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.718,94 TL
Vade sonu tutar: 770.718,94 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

GETİRFİNANS

Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 21.654,50 TL
Vade sonu tutar: 771.654,50 TL

QNB

Faiz oranı: %43,75
Aylık getiri: 21.834,25 TL
Vade sonu tutar: 771.834,25 TL

HAYAT FİNANS

Kâr payı oranı: %41,82
Aylık getiri: 22.685,92 TL
Vade sonu tutar: 772.685,92 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 22.512,33 TL
Vade sonu tutar: 772.512,33 TL

AKBANK

Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 22.512,33 TL
Vade sonu tutar: 772.512,33 TL

GARANTİ BBVA 

Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 22.241,10 TL
Vade sonu tutar: 772.241,10 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 22.241,10 TL
Vade sonu tutar: 772.241,10 TL

ENPARA.COM

Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL

ŞEKERBANK

Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 20.613,70 TL
Vade sonu tutar: 770.613,70 TL

HALKBANK

Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

VAKIFBANK

Faiz oranı: %23
Aylık getiri: 12.476,71 TL
Vade sonu tutar: 762.476,71 TL

