Mevduat faizleri yarışa girdi: 500 bin ve 750 bin TL ne kadar kazandırıyor?
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve döviz kurlarındaki hareketlilik, bankaların mevduat faizlerinde ciddi artışlara yol açtı. Bazı bankalar, TL mevduat faiz oranlarını yüzde 52’ye kadar yükseltti.
Yatırımcılar, birikimlerini Türk Lirası vadeli hesaplarda değerlendirmek için en yüksek faizi sunan bankaları araştırmaya başladı. Özellikle 32 gün vadeli 500 bin TL ve 750 bin TL'lik mevduatın ne kadar kazandırdığı büyük merak konusu.
İşte bankaların 32 günlük vadeyle sunduğu faiz oranları ve net kazançlar:
Türkiye İş Bankası
500 bin TL:
Faiz oranı: %35,5
Net kazanç: 13.227 TL
Vade sonu tutar: 513.227 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %35,5
Net kazanç: 19.841 TL
Vade sonu tutar: 769.841 TL
Enpara
500 bin TL:
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 16.394 TL
Vade sonu tutar: 516.394 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 25.709 TL
Vade sonu tutar: 775.709 TL
ON Plus
500 bin TL:
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 17.812 TL
Vade sonu tutar: 517.812 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 26.719 TL
Vade sonu tutar: 776.719 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
500 bin TL:
Faiz oranı: %47,5
Net kazanç: 17.698 TL
Vade sonu tutar: 517.698 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %47,5
Net kazanç: 26.547 TL
Vade sonu tutar: 776.547 TL
HSBC (Modern Hesap)
500 bin TL:
Faiz oranı: %50
Net kazanç: 18.630 TL
Vade sonu tutar: 518.630 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %50
Net kazanç: 27.945 TL
Vade sonu tutar: 777.945 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
500 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 19.002 TL
Vade sonu tutar: 519.002 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 28.504 TL
Vade sonu tutar: 778.504 TL
QNB Finansbank
500 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 19.002 TL
Vade sonu tutar: 519.002 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 28.504 TL
Vade sonu tutar: 778.504 TL
Odeabank (Oksijen Hesap)
500 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 19.356 TL
Vade sonu tutar: 519.356 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %50
Net kazanç: 28.445 TL
Vade sonu tutar: 778.445 TL
DenizBank (Kaptan Hesap)
500 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 19.356 TL
Vade sonu tutar: 519.356 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 29.035 TL
Vade sonu tutar: 779.035 TL
CepteTEB
500 bin TL:
Faiz oranı: %52
Net kazanç: 19.743 TL
Vade sonu tutar: 519.743 TL
750 bin TL:
Faiz oranı: %52
Net kazanç: 29.615 TL
Vade sonu tutar: 779.615 TL