Mevduat faizleri yarışa girdi: 500 bin ve 750 bin TL ne kadar kazandırıyor?

Yatırımcılar, birikimlerini Türk Lirası vadeli hesaplarda değerlendirmek için en yüksek faizi sunan bankaları araştırmaya başladı. Özellikle 32 gün vadeli 500 bin TL ve 750 bin TL'lik mevduatın ne kadar kazandırdığı büyük merak konusu.





