Mevduat faizlerinde son fırsat: Yüzde 50 faiz ve 1 milyon TL aylık getiri
Haziran enflasyonu beklentilerin altında kalınca, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimali arttı. Bankalar, 24 Temmuz’daki PPK toplantısı öncesinde mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. Güncel en yüksek mevduat faizi ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi haberimizde.
Haziran enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile beklenenin altında gelmesinin ardından gözler TCMB’ye çevrildi.
Geçen ay faiz kararını değiştirmeyen TCMB’nin, haziran ayı TÜFE verileri sonrası 24 Temmuz’daki toplantıda faiz indirimi yapma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.
Alnus Yatırım raporuna göre içeride veya dışarıda önemli bir risk artışı yaşanmadığı takdirde TCMB’nin 24 Temmuz toplantısından itibaren faiz indirim sürecini yeniden başlatması bekleniyor. Raporda, politika faizinde 350 baz puanlık bir düşüş öngörülüyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR
Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya talep koşullarındaki zayıflama, kurlardaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyirle birlikte enflasyon görünümünün iyileştiğini aktardı. Temmuz ayından itibaren dört toplantıda 250’şer baz puanlık faiz indirimlerine gidilebileceğini belirtti.
Sarıkaya, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini de %30,0’dan %28,5’e revize ettiklerini açıkladı.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANI SUNAN BANKALAR
Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat oranlarına çevrildi.
“Vadesiz hesapta para bulundurma şartı öne sürülmeksizin” teklif edilen en yüksek mevduat oranları şöyle:
QNB: Yüzde 50,00
Denizbank: Yüzde 49,00
Yapı Kredi: Yüzde 49,00
Akbank: Yüzde 48,50
Getir Finans: %48,00
Garanti BBVA: Yüzde 47,00
Odea Bank: Yüzde 46,50