Mevduat faizlerinde son fırsat: Yüzde 50 faiz ve 1 milyon TL aylık getiri

Alnus Yatırım raporuna göre içeride veya dışarıda önemli bir risk artışı yaşanmadığı takdirde TCMB’nin 24 Temmuz toplantısından itibaren faiz indirim sürecini yeniden başlatması bekleniyor. Raporda, politika faizinde 350 baz puanlık bir düşüş öngörülüyor.