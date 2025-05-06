Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirasını destekleyici adımları, bankaların mevduat faizlerinde büyük bir rekabeti beraberinde getirdi. Peki 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını artırması ve TL payı hedeflerini sıkılaştırması, dövizden TL’ye geçişi hızlandırdı. Bu gelişmeler, bankaların TL mevduat faizlerini hızla yukarı çekmesine neden oldu. Yüzde 50’ye dayanan oranlarla birlikte, mevduat sahipleri önemli kazançlar elde etmeye başladı.
İşte banka banka 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi:
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 7.255.605 TL
Net Kazanç 255.605 TL
Vadeli Mevduat Hesabı
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 7.247.781 TL
Net Kazanç 247.781 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 7.252.997 TL
Net Kazanç 252.997 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 38,75
Vade Sonu Tutar 7.202.137 TL
Net Kazanç 202.137 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 7.206.049 TL
Net Kazanç 206.049 TL
ODEA
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 7.178.872 TL
Net Kazanç 178.872 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 7.250.389 TL
Net Kazanç 250.389 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 7.203.441 TL
Net Kazanç 203.441 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 7.242.564 TL
Net Kazanç 242.564 TL
ING
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar7.173.760 TL
Net Kazanç 173.760 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 7.172.142 TL
Net Kazanç 172.142 TL