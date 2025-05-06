Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirasını destekleyici adımları, bankaların mevduat faizlerinde büyük bir rekabeti beraberinde getirdi. Peki 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını artırması ve TL payı hedeflerini sıkılaştırması, dövizden TL’ye geçişi hızlandırdı. Bu gelişmeler, bankaların TL mevduat faizlerini hızla yukarı çekmesine neden oldu. Yüzde 50’ye dayanan oranlarla birlikte, mevduat sahipleri önemli kazançlar elde etmeye başladı.

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

İşte banka banka 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi:

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 7.255.605 TL
Net Kazanç 255.605 TL
Vadeli Mevduat Hesabı

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 7.247.781 TL
Net Kazanç 247.781 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 7.252.997 TL
Net Kazanç 252.997 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 38,75
Vade Sonu Tutar 7.202.137 TL
Net Kazanç 202.137 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 7.206.049 TL
Net Kazanç 206.049 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 7.178.872 TL
Net Kazanç 178.872 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 7.250.389 TL
Net Kazanç 250.389 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 7.203.441 TL
Net Kazanç 203.441 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 7.242.564 TL
Net Kazanç 242.564 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

ING

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 7.260.822 TL
Net Kazanç 260.822 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar7.173.760 TL
Net Kazanç 173.760 TL

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Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 7.172.142 TL
Net Kazanç 172.142 TL

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