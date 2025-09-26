Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? 500 bin TL için 92 gün vadeli mevduat getirileri açıklandı

500.000 TL’yi 92 gün vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tutarları açıklandı. En yüksek getiriyi sunan bankalar öne çıkarken, yatırımcıların tercih edebileceği avantajlı seçenekler dikkat çekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
500.000 TL’yi 92 gün vadeli mevduat hesabına yatıran yatırımcıya bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı.

İşte 500 bin TL için 92 gün vadeli mevduat getirileri:

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 34.962,56 TL
Vade Sonu Tutar: 534.962,56 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 44.616,07 TL
Vade Sonu Tutar: 544.616,07 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.886,62 TL
Vade Sonu Tutar: 535.886,62 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı Oranı: %45,02
Aylık Getiri: 46.808,47 TL
Vade Sonu Tutar: 546.808,47 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.210,74 TL
Vade Sonu Tutar: 541.210,74 TL

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.706,52 TL
Vade Sonu Tutar: 541.706,52 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 49.020,56 TL
Vade Sonu Tutar: 549.020,56 TL

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 47.881,23 TL
Vade Sonu Tutar: 547.881,23 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 42.628,77 TL
Vade Sonu Tutar: 542.628,77 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 42.108,9 TL
Vade Sonu Tutar: 542.108,9 TL

TEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 39.520,76 TL
Vade Sonu Tutar: 539.520,76 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 36.827,1 TL
Vade Sonu Tutar: 536.827,1 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %38,75
Aylık Getiri: 40.289,38 TL
Vade Sonu Tutar: 540.289,38 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %38,75
Aylık Getiri: 36.924,41 TL
Vade Sonu Tutar: 536.924,41 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %32,5
Aylık Getiri: 33.791,1 TL
Vade Sonu Tutar: 533.791,1 TL

