Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? 500 bin TL için 92 gün vadeli mevduat getirileri açıklandı
500.000 TL’yi 92 gün vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tutarları açıklandı. En yüksek getiriyi sunan bankalar öne çıkarken, yatırımcıların tercih edebileceği avantajlı seçenekler dikkat çekiyor.
İşte 500 bin TL için 92 gün vadeli mevduat getirileri:
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 34.962,56 TL
Vade Sonu Tutar: 534.962,56 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 44.616,07 TL
Vade Sonu Tutar: 544.616,07 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.886,62 TL
Vade Sonu Tutar: 535.886,62 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %45,02
Aylık Getiri: 46.808,47 TL
Vade Sonu Tutar: 546.808,47 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.210,74 TL
Vade Sonu Tutar: 541.210,74 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.706,52 TL
Vade Sonu Tutar: 541.706,52 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 49.020,56 TL
Vade Sonu Tutar: 549.020,56 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 47.881,23 TL
Vade Sonu Tutar: 547.881,23 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 42.628,77 TL
Vade Sonu Tutar: 542.628,77 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 42.108,9 TL
Vade Sonu Tutar: 542.108,9 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 39.520,76 TL
Vade Sonu Tutar: 539.520,76 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 36.827,1 TL
Vade Sonu Tutar: 536.827,1 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %38,75
Aylık Getiri: 40.289,38 TL
Vade Sonu Tutar: 540.289,38 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %38,75
Aylık Getiri: 36.924,41 TL
Vade Sonu Tutar: 536.924,41 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %32,5
Aylık Getiri: 33.791,1 TL
Vade Sonu Tutar: 533.791,1 TL