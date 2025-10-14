Mevduat sahipleri dikkat! 500 bin TL için hangi banka ne kadar kazandırıyor?
500 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankalar arasında faiz yarışı kızıştı. İşte 500.000 TL 32 gün vadeli mevduat hesabında bankaların güncel faiz oranları ve kazanç tutarları…
Bankalar, TL mevduat hesaplarında yüksek faiz kampanyalarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 2025 Ekim ayı itibarıyla 500.000 TL’yi 32 gün vadeli olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlara sunulan faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 48 arasında değişiyor.
İşte 500.000 TL’nin 32 gün vadeli mevduat hesabındaki getirisi:
AKBANK
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Kazanç: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Net Kazanç: 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Kazanç: 15.021,65 TL
Vade Sonu Tutar: 515.021,65 TL
FIBABANKA
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
QNB FİNANSBANK
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Net Kazanç: 14.082,41 TL
Vade Sonu Tutar: 514.082,41 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
GETİRFİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
ODEA BANK
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL
YAPI KREDİ
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
AKBANK
Vadeli Hesap TL – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL
GETİRFİNANS
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 13.995,62 TL
Vade Sonu Tutar: 513.995,62 TL
ZİRAAT BANKASI
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL
HAYAT FİNANS
Avantajlı Hesap – Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41
Aylık Net Kazanç: 14.827,4 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL