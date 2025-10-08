Mevduatta kısa vadede büyük getiri! 1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor?

1,5 milyon TL’yi 32 günlüğüne vadeye yatıranlar için bankalar adeta faiz yarışına girdi. En yüksek faiz oranı yüzde 48’e kadar çıktı. Peki, hangi banka ne kadar kazandırıyor? 32 gün sonunda elinize ne kadar geçiyor? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve net getirileri...

Mevduat faizleri yılın son çeyreğinde yeniden yükselişe geçti.
32 gün vadede 1.500.000 TL’sini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasında getiri farkı 10 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve net getirileri...

Anadolubank
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.552.076,71 TL

Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 46.656,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.656,36 TL

CEPTETEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 45.792,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.792,36 TL

Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 45.324,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.324,38 TL

HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 46.319,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.319,11 TL

Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 49.599,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,50 TL

getirfinans
Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 43.812,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.812,89 TL

Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 42.986,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.986,24 TL

Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL

ON Dijital Bankacılık
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 44.135,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.135,79 TL

QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 42.230,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.230,96 TL

Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 46.652,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.652,05 TL

Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 46.109,59 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.109,59 TL

Enpara.com
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 46.109,59 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.109,59 TL

Hayat Finans
Avantajlı Hesap – Katılım Hesabı

Kâr Payı Oranı: %41,11
Aylık Getiri: 44.601,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.601,53 TL

Halkbank
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL

İş Bankası
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 37.972,60 TL
Vade Sonu Tutar: 1.537.972,60 TL

