Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti

Aralık ayı öncesi bankaların mevduat faiz oranları yeniden gündemde. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya değişirken, faiz oranlarındaki düşüş eğilimi sürüyor. İşte bankalara göre güncel oranlar ve aylık net kazanç farkları.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 1

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL

1 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 40,5
Net Kazanç: 17.576 TL
Vade Sonu Tutar: 617.576 TL

2 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: % 43,75
Net Kazanç: 18.986 TL
Vade Sonu Tutar: 618.986 T

3 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 4

Akbank

Faiz Oranı: % 41,5
Net Kazanç: 18.010 TL
Vade Sonu Tutar: 618.010 TL

4 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 5

Denizbank

Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL

5 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL

6 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 7

İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Net Kazanç: 17.142 TL
Vade Sonu Tutar: 617.142 TL

7 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 8

Halkbank

Faiz Oranı: % 37
Net Kazanç: 16.057 TL
Vade Sonu Tutar: 616.057 TL

8 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 9

Fibabanka

Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL

9 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 10

ING

Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL

10 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 11

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: % 32,09
Net Kazanç: 13.926 TL
Vade Sonu Tutar: 613.926 TL

11 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 12

Alternatif Bank

Faiz Oranı: % 46,5
Net Kazanç: 20.180 TL
Vade Sonu Tutar: 620.180 TL

12 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 13

NKolay

Faiz Oranı: % 41,5
Net Kazanç: 18.010 TL
Vade Sonu Tutar: 618.010 TL

13 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 14

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: % 36
Net Kazanç: 15.623 TL
Vade Sonu Tutar: 615.623 TL

14 15
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti - Resim: 15

HSBC

Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL

15 15
mevduat faiz banka güncel kredi faiz oranları