Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değişti
Aralık ayı öncesi bankaların mevduat faiz oranları yeniden gündemde. 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya değişirken, faiz oranlarındaki düşüş eğilimi sürüyor. İşte bankalara göre güncel oranlar ve aylık net kazanç farkları.
Yapı Kredi
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 40,5
Net Kazanç: 17.576 TL
Vade Sonu Tutar: 617.576 TL
QNB
Faiz Oranı: % 43,75
Net Kazanç: 18.986 TL
Vade Sonu Tutar: 618.986 T
Akbank
Faiz Oranı: % 41,5
Net Kazanç: 18.010 TL
Vade Sonu Tutar: 618.010 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL
TEB
Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Net Kazanç: 17.142 TL
Vade Sonu Tutar: 617.142 TL
Halkbank
Faiz Oranı: % 37
Net Kazanç: 16.057 TL
Vade Sonu Tutar: 616.057 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL
ING
Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 19.963 TL
Vade Sonu Tutar: 619.963 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: % 32,09
Net Kazanç: 13.926 TL
Vade Sonu Tutar: 613.926 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: % 46,5
Net Kazanç: 20.180 TL
Vade Sonu Tutar: 620.180 TL
NKolay
Faiz Oranı: % 41,5
Net Kazanç: 18.010 TL
Vade Sonu Tutar: 618.010 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: % 36
Net Kazanç: 15.623 TL
Vade Sonu Tutar: 615.623 TL
HSBC
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 19.529 TL
Vade Sonu Tutar: 619.529 TL