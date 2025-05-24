Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
24 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Politika faizindeki yükselişin etkisiyle 1 ay vadeli TL mevduat faizleri yüzde 52’ye kadar çıktı. 2 milyon TL’sini mevduata yatıran yatırımcı, 1 ay sonunda yaklaşık ne kadar kazanç elde ediyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası kapsamında attığı adımlar, TL mevduata olan ilgiyi yeniden artırdı. Özellikle son aylarda dövizden TL’ye geçişi teşvik eden uygulamalar, mevduat faizlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu.
24 Mayıs 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay (32 gün) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar çıktı. Bu yükseliş, kısa vadeli yatırımcının dikkatini yeniden mevduat ürünlerine çevirdi.
2 MİLYON TL'NİN 1 AYLIK (32 GÜNLÜK) GETİRİSİ NE KADAR?
İşte 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:
Fibabanka
Faiz Oranı: % 53
Vade Sonu Tutar: 2.078.992 TL
Net Kazanç: 78.992 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL
QNB BANK
Faiz Oranı: % 34,5
Vade Sonu Tutar: 2.051.419 TL
Net Kazanç: 51.419 TL
GARANTİBBVA
Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 2.072.285 TL
Net Kazanç: 72.285 TL
AKBANK
Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 2.072.285 TL
Net Kazanç: 72.285 TL
TEB
Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 2.077.501 TL
Net Kazanç: 77.501 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL
ING
Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 2.076.011 TL
Net Kazanç: 76.011 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 2.058.871 TL
Net Kazanç: 58.871 TL