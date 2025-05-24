Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası kapsamında attığı adımlar, TL mevduata olan ilgiyi yeniden artırdı. Özellikle son aylarda dövizden TL’ye geçişi teşvik eden uygulamalar, mevduat faizlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu.