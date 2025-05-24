Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

24 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Politika faizindeki yükselişin etkisiyle 1 ay vadeli TL mevduat faizleri yüzde 52’ye kadar çıktı. 2 milyon TL’sini mevduata yatıran yatırımcı, 1 ay sonunda yaklaşık ne kadar kazanç elde ediyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası kapsamında attığı adımlar, TL mevduata olan ilgiyi yeniden artırdı. Özellikle son aylarda dövizden TL’ye geçişi teşvik eden uygulamalar, mevduat faizlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu.

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

24 Mayıs 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay (32 gün) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar çıktı. Bu yükseliş, kısa vadeli yatırımcının dikkatini yeniden mevduat ürünlerine çevirdi.

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

2 MİLYON TL'NİN 1 AYLIK (32 GÜNLÜK) GETİRİSİ NE KADAR?

İşte 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

Fibabanka 

Faiz Oranı: % 53
Vade Sonu Tutar: 2.078.992 TL
Net Kazanç: 78.992 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

Denizbank

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

QNB BANK

Faiz Oranı: % 34,5
Vade Sonu Tutar: 2.051.419 TL
Net Kazanç: 51.419 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

GARANTİBBVA

Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 2.072.285 TL
Net Kazanç: 72.285 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 2.072.285 TL
Net Kazanç: 72.285 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 2.077.501 TL
Net Kazanç: 77.501 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 10

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

ING

Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 2.076.011 TL
Net Kazanç: 76.011 TL

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Mevduatta rekor faiz: 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 12

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 2.058.871 TL
Net Kazanç: 58.871 TL

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