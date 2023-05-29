Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) kar payı ödüyor

Gelen bilgilere göre kay payında ayrıntılar şu şekilde:

• 30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.

• 1 TL nominal değerde hisse senedine % 234,62 oranında ve 2,34 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

• Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 472 milyon TL olarak beyan edilmişti.

• Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.

• 1 TL n inal değerde hisse senedine % 234,62 oranında ve 2,34 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

• Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 472 milyon TL olarak beyan edilmişti.

• Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.

• 1 TL nominal değerde hisse senedine % 234,62 oranında ve 2,34 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

• Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 472 milyon TL olarak beyan edilmişti.

• Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.