Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) kar payı ödüyor
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) kar payı ödüyor kar dağıtım işlerine başlayacağını duyurdu. 30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak. İşte detaylar...
Gelen bilgilere göre kay payında ayrıntılar şu şekilde:
• 30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.
• 1 TL nominal değerde hisse senedine % 234,62 oranında ve 2,34 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
• Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 472 milyon TL olarak beyan edilmişti.
• Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.
30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.
• 1 TL n inal değerde hisse senedine % 234,62 oranında ve 2,34 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
• Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 472 milyon TL olarak beyan edilmişti.
• Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.
30.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 260,69 oranında ve net % 234,62 oranında olmak üzere, toplamda 424,8 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.
• 1 TL nominal değerde hisse senedine % 234,62 oranında ve 2,34 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
• Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 472 milyon TL olarak beyan edilmişti.
• Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.
• Kâr dağıtımı 30 Mayıs’ta (bugün) başlayacak olup, 1 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
• Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 30 Mayıs 2023
• Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 30 Mayıs 2023
• Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 31 Mayıs 2023
• Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 01 Haziran 2023
MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)FİRMASININ KURULUŞU VE FAALİYET ALANI
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Faaliyet konusu : Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. Türkiye'de modern perakende sektörünün öncülüğünü yapmakta olan Migros mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra belirli gıda dışı kategorilerde de müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır.
ŞİRKETİN KURULUŞU
- Migros Türk T.A.Ş. 1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin girişimleri ile İstanbul'da kurulmuştur.
Tüketim maddelerini 45 satış arabası ile tüketicilere ulaştırmakla işe başlayan Migros, daha sonra ilki 1957 tarihinde balık pazarındaki Beyoğlu mağazası olmak üzere çeşitli semtlerde mağazalar açmıştır. 1975 yılında çoğunluk hisseleri Koç Grubu tarafından devir alınan Migros, bu tarihten itibaren yeni bir anlayışla çalışmaya başlamış ve tüm ülkeye yayılan mağazalarının sayısını hızla artırmıştır.