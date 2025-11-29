Milyonlar bu rakamı bekliyor! Asgari ücrette kritik eşik aşılacak mı? İşte masadaki rakamlar
2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreci için geri sayım başladı. Gözler, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda.
Milyonlarca çalışanın 2026 yılındaki gelirini doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında gerçekleştireceği ilk toplantı ile resmen başlayacak.
Asgari ücret, her yılın son ayında toplanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışan bu Komisyonun işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak kararıyla netleşiyor.
Komisyonun bir araya geleceği kesin tarih henüz duyurulmasa da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının aralık ayının başlarında yapılacağını kamuoyuna iletti.
Bakan Işıkhan, asgari ücretin çalışma yaşamında en temel ücret seviyesini gösteren bir unsur olduğunu vurguladı. Süreçteki temel önceliklerinin, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varması olduğunu belirten Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.
ENFLASYON MU, HEDEF Mİ? KULİSLER HAREKETLİ
Asgari ücret zammına ilişkin kulislerdeki en önemli tartışma konusu, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, zammın gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedeflenen enflasyon verisine göre mi yapılacağı oldu.
Hükümetin, sıkı para politikaları doğrultusunda 2024 yılında hedeflenen enflasyon oranını dikkate aldığı hatırlatılıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 gerçekleşen enflasyon oranına karşın, Komisyonun asgari ücrete yüzde 30 zam yaptığı biliniyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, kulislerde bu yıl da kararın hedeflenen enflasyona göre şekillenebileceği öne sürülüyor.
Bu tartışmalar sürerken, konuşulmaya başlanan zam oranları yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişiyor.
Yüzde 20 artış yapılırsa, asgari ücret net 26.525,60 TL olacak.
Zam oranı yüzde 25'ten fazla yapılırsa, asgari ücret 27 bin TL'nin üzerine çıkacak.
Gerçekleşen enflasyon doğrultusunda, yüzde 30'un üzerinde bir zam yapılması durumunda ise asgari ücret bu rakamı aşacak.
Asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınacak bir diğer senaryo ise Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini etrafında şekilleniyor.
TCMB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre:
Yüzde 31 zam yapılması durumunda net asgari ücret 28 bin 956 TL olacak.
Yüzde 32 zam yapılması durumunda net asgari ücret 29 bin 177 TL olacak.
Yüzde 33 zam yapılması durumunda net asgari ücret 29 bin 398 TL olacak.
Öte yandan, Merkez Bankası'nın 2026 yılı için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre bir zam belirlenirse, net asgari ücret 25 bin 640 TL'ye, brüt ücret ise 30 bin 165 TL'ye yükselecek.
Ayrıca, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne iştirak eden 68 ekonomistin kasım ayında yüzde 32,20'ye yükselttiği enflasyon beklentisi dikkate alınırsa, asgari ücretin 30 bin TL bandına yaklaşması bekleniyor.
Farklı zam oranlarına göre asgari ücretin net ve brüt hesaplaması şu şekilde özetleniyor:
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL
- Yüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,
- Yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL
- Yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL
Kulislerde öne sürülen bir diğer senaryo ise, geçmiş yıllarda olduğu gibi asgari ücrete refah payı eklenmesi ihtimali. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dokunuşuyla asgari ücretin net 30 bin TL’ye çıkabileceği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor.