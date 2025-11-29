Milyonlar bu rakamı bekliyor! Asgari ücrette kritik eşik aşılacak mı? İşte masadaki rakamlar

Bakan Işıkhan, asgari ücretin çalışma yaşamında en temel ücret seviyesini gösteren bir unsur olduğunu vurguladı. Süreçteki temel önceliklerinin, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varması olduğunu belirten Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.