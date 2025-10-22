Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi, işte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, bir akaryakıt ürününde 92 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Vatandaşlar "Benzin ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor...
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Piyasalardaki bu gelişmeler, araç sahibi vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor.
Peki, 22 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.08 TL
Motorin litre fiyatı: 52.20 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.42 TL
Motorin litre fiyatı: 53.70 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL