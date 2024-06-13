Milyonlarca emeklinin gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Fakat Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da emekli maaşlarının erken ödenmesi yönündeki beklentiler karşılanmadı. SGK, henüz erken maaş ödemesi için bir takvim açıklamadı. Bu durum, emeklilerin bayrama yalnızca 3 bin TL bayram ikramiyesiyle gireceği anlamına geliyor.