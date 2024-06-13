Milyonlarca emeklinin gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde hesaplarında ikinci bir ödeme beklerken, maaşları henüz yatırılmadı. 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi, 10 Haziran'dan itibaren memur emeklileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenmeye başladı. Ancak emekli maaşlarında bir değişiklik olmadı.
Editör: Mert Sagit
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Emekli maaşlarının ödeme tarihi ve bayrama yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.
3 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri hafta başında başladı. 4C Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri için ödemeler 10 Haziran Pazartesi günü yapıldı.
4B Bağ-Kur emeklileri dün ikramiyelerini alırken, 4A SSK emeklileri için ödemeler bugün başladı ve 12-14 Haziran tarihleri arasında devam edecek.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?
Fakat Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da emekli maaşlarının erken ödenmesi yönündeki beklentiler karşılanmadı. SGK, henüz erken maaş ödemesi için bir takvim açıklamadı. Bu durum, emeklilerin bayrama yalnızca 3 bin TL bayram ikramiyesiyle gireceği anlamına geliyor.