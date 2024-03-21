Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Banka promosyon tarihleri belli oldu

Malumunuz, bu yılı kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle “Emekliler Yılı” ilan etmiştik.

PROMOSYON MİKTARI NE KADAR OLACAK?

- Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilk olarak; Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.