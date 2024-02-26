Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

YARGI ALANINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek.

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.