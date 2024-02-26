Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu düzenleme, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ele alınacak.
Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu düzenleme, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ele alınacak. 8. Yargı Paketi içerisinde yer alan madde, emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak şekilde yüzde 50 artırıyor ve yeni haftada Genel Kurul'da görüşülecek.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak yasa tasarısı, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Genel Kurul gündemine gelecek.
Genel Kurul'un çalışmaları, salı günü başlayacak ve gündemin ilk maddesi olarak 8. Yargı Paketi ele alınacak.
Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.
YARGI ALANINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER
8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek.
Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.