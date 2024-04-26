Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ek zam ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli geçim derdi ile boğuşurken maaşlarına yapılacak zammı da merakla bekliyor. Peki 16 milyon emeklinin beklediği emekli zammında senaryolar ne?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Ocak-Haziran dönemi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak Temmuz zammı döneminde emekliler için 2 yeni düzenleme yapılacak.
ENFLASYON EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları, 3 aylık enflasyonun yüzde 15 olduğunu gösterdi. Nisan, Mayıs ve Haziran verileri de beklenecek ve 6 aylık enflasyon belirlenecek. Bu rakamlar refah payı için önem arz ediyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? BEKLENEN DÜZENLEMELER NELER?
En düşük emekli maaşı için yeni düzenlemeler bekleniyor. 2023 yılında yapılan artışlarla birlikte maaşlar belirli bir seviyeye çıkarıldı. Ancak gelecek dönemler için yeni düzenlemeler gündemde.
EMEKLİ MAAŞLARINDA OLASI DEĞİŞİM
6 aylık enflasyon beklentilerine göre hesaplamalar yapıldığında en düşük emekli maaşının 12500 TL civarında olabileceği öngörülüyor. Ancak bir yıllık enflasyon beklentisi hesaplamaları daha yüksek rakamları gösteriyor.