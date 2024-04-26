Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ek zam ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Ocak-Haziran dönemi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak Temmuz zammı döneminde emekliler için 2 yeni düzenleme yapılacak.