Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı ile artabilir

Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ediyor. 1 milyonu aşan EYT'li emekli maaşlarına kavuştu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre maaşları henüz bağlanmamış olanlar için ise 25.500 TL para alma imkanı var. Bu rakam asgari ücret Temmuz zammı ile yeniden artacak. Peki bu para nasıl alınacak? Kimlere ödenecek? İşlemleri bitmeyenlerin yapacağı işlemler neler? İşte şartları…