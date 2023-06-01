Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı ile artabilir
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle meclis gündeminin ilk maddesi ekonomi olacak. Dİğer yandan EYT'lilerin emeklilik işleri devam ediyor. Maaşları bağlanmamış EYT'lilerin 25.500 TL para alma imkanı var. Bu rakam Temmuz ayındaki asgari ücret zammı ile artacak. Peki bu ara kimlere ödenecek.
Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ediyor. 1 milyonu aşan EYT'li emekli maaşlarına kavuştu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre maaşları henüz bağlanmamış olanlar için ise 25.500 TL para alma imkanı var. Bu rakam asgari ücret Temmuz zammı ile yeniden artacak. Peki bu para nasıl alınacak? Kimlere ödenecek? İşlemleri bitmeyenlerin yapacağı işlemler neler? İşte şartları…
Özellikle Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşları ile birlikte hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan'da başvuranlar ise Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak ancak diğer ödemeler kendilerine yapılacak.
İŞLEMİ BİTMEYENLER DİKKAT
Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir. Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler:
BAĞ-KUR BORCUNUZ VAR MI?
Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik iylemleriniz durduruluyor. Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.