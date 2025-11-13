Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? İşte 13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra vergi artışlarının da etkilediği akaryakıt fiyatları, 13 Kasım Perşembe sabahı da gündemdeki yerini koruyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Vergilere yapılan zamlar da bu etkide rol oynarken, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Vatandaşlar, "13 Kasım 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?" ve "Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatının kaç para olduğu sorgulanırken, "Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorusu da merak ediliyor.
Fiyatlara ilişkin son durum belli oldu. 13 Kasım Perşembe itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.75 TL
Motorin: 57.61 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.59 TL
Motorin: 57.48 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.60 TL
Motorin: 58.64 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.94 TL
Motorin: 58.98 TL
LPG: 27.53 TL