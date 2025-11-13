Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? İşte 13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Vatandaşlar, "13 Kasım 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?" ve "Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatının kaç para olduğu sorgulanırken, "Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorusu da merak ediliyor.