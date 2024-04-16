Milyonlarca ücretli çalışan, emekli ve memurun gözü temmuzda! Ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete bu sene ara zam yapılmayacağı açıklandı. Peki emekliler ve memurlar için durum nasıl? Emeklilerin ve memurların gözü temmuz zammında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZDA EK ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve memurların gözü, temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrete bu yıl tek seferlik zam yapılacağının açıklanması, temmuzda zam beklentisini bitirmedi. Cumhurbaşkanı dahil bir çok yetkili, asgari ücrete bu yıl ek zam yapılmayacağını belirtse de asgari ücretlinin umudu temmuzda ek zam yapılmasında.
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN'UN AÇIKLAMALARI
Konuyla ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayında yapılacak zamlara ilişkin tahminini paylaştı. Erdursun'un "Temmuz'da hükümetin Asgari Ücret-Emekli ve Memura yapmayı düşündüğü zam oranları" diyerek yaptığı paylaşımda asgari ücretle ilgili de çarpıcı bir yorum yapıldı.
EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM
Erdursun'a göre hükümet temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 oranında zam yapmayı planlıyor. Sene başında yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Buna rağmen enflasyon karşısında eriyen emekli maaşlarına hükümet temmuz ayında yüzde 25'lik bir zamla dengelemeyi planlıyor. Daha önce seçimlerden önce emeklilere ek zam yapılacağı ancak buna Mehmet Şimşek'in yanaşmadığı kulislerde konuşulmuştu.
"ASGARİ ÜCRET ARTMAZSA..."
Emeklilerin yanında hükümetin memur ve memur emeklilerine de yüzde 20 zam yapmayı planladığını aktaran Erdursun, asgari ücrete ise zam yapılmayacağını söyledi. Erdursun'un paylaşımında dikkat çeken nokta ise, yaptığı yorum oldu. Erdursun, "Asgari ücret artmazsa diğer ücretler de artmaz" ifadelerini kullandı.