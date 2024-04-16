Milyonlarca ücretli çalışan, emekli ve memurun gözü temmuzda! Ara zam yapılacak mı?

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN'UN AÇIKLAMALARI

Konuyla ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayında yapılacak zamlara ilişkin tahminini paylaştı. Erdursun'un "Temmuz'da hükümetin Asgari Ücret-Emekli ve Memura yapmayı düşündüğü zam oranları" diyerek yaptığı paylaşımda asgari ücretle ilgili de çarpıcı bir yorum yapıldı.