Milyonları ilgilendiriyor! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında; emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık.