Milyonları ilgilendiriyor! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı?

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesinin ardından kamuoyunda emekli maaşlarına ilave zam talebi ortaya çıktı. Emekli maaşı zammıyla ilgili son açıklama, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok tarafından yapıldı.

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Milyonları ilgilendiriyor! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı? - Resim: 1

Kamuoyunda "emekliye ek zam" beklentisi sürüyor. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilere ödeneceğini belirtti. Şimdi gözler, emekliye ek zamma çevrildi. 

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Milyonları ilgilendiriyor! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı? - Resim: 2

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında; emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık.

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Milyonları ilgilendiriyor! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı? - Resim: 3

Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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Milyonları ilgilendiriyor! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam var mı? - Resim: 4

EMEKLİ VATANDAŞLARA EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekliye ek zam gündemi ve bayram ikramiyesinde artışla ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'tan geldi.

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