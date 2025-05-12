Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaş ve ikramiyelerine dev zam teklifi

Her yıl otomatik artış sağlanacak

Teklife göre yalnızca başlangıçta değil, her yıl açıklanan asgari ücret oranında maaş ve ikramiye artışı yapılacak. Böylece emeklilerin gelirleri enflasyon karşısında erimeyecek, alım gücü korunmuş olacak.

Kabul edilirse tarihi bir adım olacak

Uzmanlar, teklifin kabul edilmesi halinde emeklilere yönelik bugüne kadarki en kapsamlı ve yüksek oranlı iyileştirmenin gerçekleşeceğine dikkat çekiyor. Yaklaşık 16 milyon emeklinin gelirinde önemli bir iyileşme sağlanacağı, bu düzenlemenin sosyal refahı artırabileceği ifade ediliyor.