Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaş ve ikramiyelerine dev zam teklifi
Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifi, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.
Teklif, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını öngörüyor. Yasalaşması durumunda maaş ve ikramiyelere asgari ücret garantisi gelecek, emekli gelirlerinde üç kata varan artış yaşanacak.
Maaş ve ikramiyelere asgari ücret tabanı geliyor
“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla Meclis’e sunulan düzenleme, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor.
Teklife göre, en düşük emekli maaşı ve yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri, yürürlükteki net asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Ayrıca bu tutarlar, her yıl açıklanan yeni asgari ücret doğrultusunda güncellenecek.
Yüzde 70’e varan artış mümkün
Bugün itibarıyla en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde bulunurken, net asgari ücret 17 bin 2 TL. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte, emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 70’lik bir artış gerçekleşecek.
Bayram ikramiyeleri ise mevcut 3 bin TL’den, asgari ücret kadar olan 17 bin 2 TL’ye yükseltilecek.
Kanun teklifinin gerekçesinde, emeklilerin son yıllarda enflasyon karşısında büyük kayıp yaşadığına dikkat çekildi. Gelirlerin alım gücü bakımından eridiği, birçok emeklinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı. 2002’de ortalama işçi emekli maaşının, asgari ücretin yüzde 50 üzerinde olduğu hatırlatılırken; bu oranın 2024 itibarıyla yüzde 58,8 gerilediği belirtildi.
Anayasa vurgusu: sosyal devlet yükümlülüğü
Teklifte, Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesi hatırlatılarak devletin vatandaşlarına asgari geçim güvencesi sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı. “Bu düzenlemeyle emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan korunması ve en az asgari ücret düzeyinde gelir elde etmesi amaçlanmaktadır. Aksi durumda milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilecek temel gelire sahip olamayacaktır.” denildi.
Her yıl otomatik artış sağlanacak
Teklife göre yalnızca başlangıçta değil, her yıl açıklanan asgari ücret oranında maaş ve ikramiye artışı yapılacak. Böylece emeklilerin gelirleri enflasyon karşısında erimeyecek, alım gücü korunmuş olacak.
Kabul edilirse tarihi bir adım olacak
Uzmanlar, teklifin kabul edilmesi halinde emeklilere yönelik bugüne kadarki en kapsamlı ve yüksek oranlı iyileştirmenin gerçekleşeceğine dikkat çekiyor. Yaklaşık 16 milyon emeklinin gelirinde önemli bir iyileşme sağlanacağı, bu düzenlemenin sosyal refahı artırabileceği ifade ediliyor.