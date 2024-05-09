Milyonların gözü bu haberde! Emekli zamlarına ilişkin ilk kez sayı verildi

TÜİK, ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı ve dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak belirlendi. Emekli ve memur zamlarının kesinleşmesi için mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin de paylaşılması bekleniyor.