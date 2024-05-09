Milyonların gözü bu haberde! Emekli zamlarına ilişkin ilk kez sayı verildi
Ekonomik krizin yükü en çok emeklinin sırtına yükleniyor. Milyonlarca emekli geçim sıkıntısı çekerken, maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. SGK Uzmanı Muhammed Bayram'ın emekli zammına ilişkin tahmini merak uyandırdı. İşte o paylaşım...
Emekli maaşlarına Temmuz zammıyla ilgili birçok tahmin yapılmakta. Merkez Bankası'nın altı aylık enflasyon tahmini gerçekleşirse, işçi, Bağ-Kur emeklisi ve tarım emeklisi yüzde 25 oranında zam alabilir. Ancak, SGK Uzmanı Muhammed Bayram'ın beklentisi farklı.
TÜİK, ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı ve dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak belirlendi. Emekli ve memur zamlarının kesinleşmesi için mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin de paylaşılması bekleniyor.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yapılan tahminler genellikle Merkez Bankası'nın altı aylık enflasyon tahminine dayanıyor. Ancak, SGK Uzmanı Muhammed Bayram, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesaplamalarının farklı olduğunu belirtiyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alırken, memur emeklileri enflasyon farkı artı toplu sözleşme zamı alıyor.