Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı!
Türkiye Bankalar Birliği uyardı. İşte mobil bankacılık kullananların dikkat etmesi gerekenler...
TBB, "Finansal Güvenliğinizi Artıracak Davranış Önerileri" konulu infografik çalışması yayımladı. Çalışmada, dolandırıcılık vakası mağduru olmamak için bazı alışkanlıklar edinmenin önem taşıdığına dikkat çekildi.
Kullanıcıların, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara/linklere kaynağından emin değilse tıklamaması ve bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapması gerekiyor. Tek bir "tık", müşterileri sahte sitelere veya virüslere yönlendirebiliyor.
Ayrıca kullanıcıların banka hesaplarını hiç kimseye kullandırmaması öneriliyor. Hesapların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması halinde ağır hapis cezalarıyla karşılaşılabiliyor.
ŞİFRENİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN
İnfografik çalışmasında, şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için müşterilerden şifre, kart bilgileri ve kişisel verileri talep edenlere itibar edilmemesi, bu amaçla gelen linklere tıklanmaması tavsiye ediliyor.