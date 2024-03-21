Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı!

ŞİFRENİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN

İnfografik çalışmasında, şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için müşterilerden şifre, kart bilgileri ve kişisel verileri talep edenlere itibar edilmemesi, bu amaçla gelen linklere tıklanmaması tavsiye ediliyor.