MOGAN Enerji halka arz olacak
Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. SPK'nın açıklamasına göre, MOGAN Enerji için 28/29 Şubat-01 Mart 2024 tarihlerinde halka arz olacak.
Mogan Enerji, SPK'ya yaptığı halka arz başvurusunun onaylandığını yatırımcılarıyla paylaştı. SPK'nın duyurusuyla birlikte, Mogan Enerji'nin halka arzının detayları önümüzdeki günlerde onaylı izahname ile açıklanacak.
HİSSE BAŞI 11.33 TL'DEN ARZ EDİLECEK
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, hem sermaye artırımı hem de ortak payların bir kısmının satışı yöntemiyle şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL’den 2.440.108.000 TL’ye yükselecek.
Bu artışla birlikte, 210.108.000 TL nominal değerli yeni paylar ihraç edilirken, mevcut ortaklara ait 52.527.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Şirket, halka arz edilen payların satılması nedeniyle herhangi bir gelir elde etmeyecek; ancak, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni paylarla gelir elde edilecek.
Halka arz sonrasında MOGAN Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin %10,76'sı Borsa İstanbul (BİST) üzerinde işlem görmeye başlayacak.