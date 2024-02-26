MOGAN Enerji halka arz olacak

Bu artışla birlikte, 210.108.000 TL nominal değerli yeni paylar ihraç edilirken, mevcut ortaklara ait 52.527.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Şirket, halka arz edilen payların satılması nedeniyle herhangi bir gelir elde etmeyecek; ancak, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni paylarla gelir elde edilecek.