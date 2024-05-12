Mondihome satışa çıktı

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Mondi Home'u satışa çıkardı. Katılım teminatı 60 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 24 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

Editör: Haber Merkezi
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Mondi Home satışa çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Mondi Mobilya'yı satışa çıkardı. Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Mondi Mobilya’nın muhammen bedeli
1 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 1 TL nominal değerli 30 milyon adet Mondi Mobilya paylarının satışı 1,2 milyar TL muhammen bedel üzerinden yapılacak. Katılım teminatı 60 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 24 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

İhale 25 Haziran'da yapılacak. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek. Bu şekilde verilmeyen teklifler reddedilecek. Pay devir bedeli de peşin olarak nakden ve defaten ödenecek.

10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararlarıResmi Gazete

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Resmi Gazete
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