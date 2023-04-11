Bu geceden itibaren akaryakıta zam geliyor: Araç sahipleri dikkat
Brent petrol fiyatlarındaki gelişmeler sonrsasında, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi, benzin ve mazot fiyatlarında indirim yapılacak sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...
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OPEC tarafından uygulanan üretim kesintisinin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, "Benzin ve mazota indirim veya zam var mı, benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte 10 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle geçen hafta benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi.
OPEC’in kararı sonrası zam motorine de sıçradı. Buna göre bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 NİSAN 2023
• İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,41 TL
• İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,35 TL
• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL