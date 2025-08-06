Motorin ve benzine peş peşe zamlar! İl il güncel akaryakıt fiyatları
Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, ardından gelen ÖTV zammıyla yeniden artış gündeme gelmişti. Peki yeni haftada fiyatlarda değişiklik var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Akaryakıt fiyatları son haftalarda hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de Türkiye’deki vergi artışları nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yüzde 8’in üzerinde düşüş yaşanmış, İsrail-İran arasındaki ateşkesin etkisiyle benzinde ve motorinde indirim uygulanmıştı. Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Hükümetin açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gündeme geldi.
Yeni ÖTV zammı sonrası akaryakıt ürünlerine şu oranlarda zam geldi:
Benzin: +2,26 TL
Motorin: +2,12 TL
LPG: +0,97 TL
Bu zamlarla birlikte son olarak motorine 1,16 TL’lik ek artış da eklendi ve fiyatlar yeniden yükseldi. Ancak son 5 gündür döviz kuru ve brent petrol fiyatlarının yatay seyretmesi nedeniyle pompa fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim olmadı.
🏷️ 6 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 51,04 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 50,94 TL
Motorin: 53,24 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 51,73 TL
Motorin: 56,40 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 55,07 TL
LPG: 24,94 TL