Motorin ve benzine peş peşe zamlar! İl il güncel akaryakıt fiyatları

Bu zamlarla birlikte son olarak motorine 1,16 TL’lik ek artış da eklendi ve fiyatlar yeniden yükseldi. Ancak son 5 gündür döviz kuru ve brent petrol fiyatlarının yatay seyretmesi nedeniyle pompa fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim olmadı.