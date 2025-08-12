Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında haftalardır süren durgunluk, petrol ve döviz kurlarındaki sabit seyirden kaynaklanıyordu. Ancak OPEC’in geçtiğimiz günlerde aldığı arzı artırma kararı sonrası petrol fiyatlarının gerilemesi, pompaya indirim olarak yansıdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan indirimin ardından, motorin fiyatlarında bugün itibarıyla 1,77 TL’lik yeni bir indirim gerçekleşti.

1 6
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İndirim Sonrası Güncel Akaryakıt Fiyatları (12 Ağustos 2025)

2 6
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 51,04 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL

3 6
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 50,94 TL
Motorin: 51,47 TL
LPG: 24,49 TL

4 6
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

Ankara

Benzin: 51,73 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL

5 6
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

İzmir

Benzin: 52,07 TL
Motorin: 53,30 TL
LPG: 24,94 TL

6 6
benzin motorin akaryakıt