Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında haftalardır süren durgunluk, petrol ve döviz kurlarındaki sabit seyirden kaynaklanıyordu. Ancak OPEC’in geçtiğimiz günlerde aldığı arzı artırma kararı sonrası petrol fiyatlarının gerilemesi, pompaya indirim olarak yansıdı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan indirimin ardından, motorin fiyatlarında bugün itibarıyla 1,77 TL’lik yeni bir indirim gerçekleşti.
İndirim Sonrası Güncel Akaryakıt Fiyatları (12 Ağustos 2025)
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 51,04 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 50,94 TL
Motorin: 51,47 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 51,73 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 53,30 TL
LPG: 24,94 TL