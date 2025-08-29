Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Global petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 TL’yi aşan bir zam gelmesi bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Peki, 29 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52,84 TL ⛽
Motorin: 52,15 TL ⛽
LPG: 26,51 TL ⛽
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52,69 TL ⛽
Motorin: 52,03 TL ⛽
LPG: 25,88 TL ⛽
Ankara:
Benzin: 53,63 TL ⛽
Motorin: 53,09 TL ⛽
LPG: 26,40 TL ⛽
İzmir:
Benzin: 53,95 TL ⛽
Motorin: 53,43 TL ⛽
LPG: 26,33 TL ⛽
Uzmanlar, motorin ve benzin fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtiyor. Araç sahiplerinin bu dönemde yakıt fiyatlarını yakından takip etmeleri öneriliyor.