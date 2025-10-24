Motorine dev zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol, döviz kuru ve vergilerdeki hareketlilik pompa fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine litre başına 2.3 liralık büyük bir zam beklentisi oluştu. Sürücüler "Benzin ne kadar, motorin kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor...
Brent petrol fiyatlarında süregelen hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Global piyasalarda yaşanan bu dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve peş peşe gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, pompa fiyatlarının belirlenmesinde kilit rol oynuyor.
Bu gelişmeler ışığında, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına dikkat çekici bir zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorine litre başına 2.3 lira civarında bir zam yansıtılması öngörülüyor.
Yaşanan bu sürekli değişimler, araç sahibi vatandaşların günlük olarak akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Sürücüler, bütçelerini doğrudan etkileyen “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.
Peki, 24 Ekim 2025 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.31 TL
Motorin litre fiyatı: 52.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.15 TL
Motorin litre fiyatı: 52.27 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.14 TL
Motorin litre fiyatı: 53.42 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.49 TL
Motorin litre fiyatı: 53.73 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL