Motorine indirim: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt türlerinden motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatı 19 liranın altına geriledi. Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında
Akaryakıt türlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında
Bugün 1 doların üzerinde gerileyen petrol fiyatlarına paralel olarak petrol ürünlerinden motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Dün gece beklenen 59 kuruşluk indirimin “hesap hatası” nedeniyle fiyatlara yansımadığı mazota 4 Mayıs 2023 tarihinden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 30Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında kuruşluk indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,41 TL'ye, Ankara'da 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,85 TL'ye geriledi.
Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında