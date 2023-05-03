Motorine indirim: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt türlerinden motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatı 19 liranın altına geriledi. Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında

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Motorine indirim: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1 1 3

Akaryakıt türlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında

Motorine indirim: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2 2 3

Bugün 1 doların üzerinde gerileyen petrol fiyatlarına paralel olarak petrol ürünlerinden motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Dün gece beklenen 59 kuruşluk indirimin “hesap hatası” nedeniyle fiyatlara yansımadığı mazota 4 Mayıs 2023 tarihinden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 30Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında kuruşluk indirim yapıldı.

Motorine indirim: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3 3 3

Fiyat indiriminin ardından bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,41 TL'ye, Ankara'da 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,85 TL'ye geriledi.

Kaynak: Motorin yeniden 19 liranın altında