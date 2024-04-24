Motorine indirim bekleniyor! İşte indirimin beklendiği tarih

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarında indirim beklentisi, petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. Petrol fiyatlarının 90 seviyelerinden 88.42 seviyelerine gerilemesi, motorindeki indirim beklentilerini güçlendiren gelişmeler. İran-İsrail arasındaki krizin savaşa dönüşmemiş olması ve tansiyonun düşmesi de, petrol piyasasında hareketliliğin biraz durulmasına neden oldu. Bu nedenlerden ötürü motorine 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim haberi henüz resmi açıklamalarla desteklenmese de piyasanın beklentisi indirimin yapılacağı yönünde.