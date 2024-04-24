Motorine indirim bekleniyor! İşte indirimin beklendiği tarih
Petrol fiyatlarındaki düşüş, motorine indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. Piyasaların beklentisi, motorine önümüzdeki günlerde indirim yapılması yönünde. Peki motorine indirim yapılacak mı? İndirim ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Son dönemde zamlarla anılan motorinde ise bu kez indirim beklentisi var. Motorinin litre fiyatının 44 lira seviyelerine kadar çıktığı günümüzde, indirim oranının ne olacağı ve motorine indirimin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorin fiyatlarında indirim beklentisi, petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. Petrol fiyatlarının 90 seviyelerinden 88.42 seviyelerine gerilemesi, motorindeki indirim beklentilerini güçlendiren gelişmeler. İran-İsrail arasındaki krizin savaşa dönüşmemiş olması ve tansiyonun düşmesi de, petrol piyasasında hareketliliğin biraz durulmasına neden oldu. Bu nedenlerden ötürü motorine 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim haberi henüz resmi açıklamalarla desteklenmese de piyasanın beklentisi indirimin yapılacağı yönünde.
MEVCUT MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Motorinin güncel fiyatı, illere göre değişiklik gösteriyor. Üç büyük şehirdeki benzin ve motorinin güncel fiyatları ise şu şekilde:
İSTANBUL
• Benzin: 43,62 TL
• Motorin: 42.20 TL
ANKARA
• Benzin fiyatı: 44,47 TL
• Motorin fiyatı: 43,09 TL
İZMİR
• Benzin fiyatı: 44.71 TL
• Motorin fiyatı: 43.34 TL