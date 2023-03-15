Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında, brent petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak indirim beklentisi oluşmuştu... Beklenen indirim bu gece pompaya yansıdı
Güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,03 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağına çevrildi.
Motorine bu gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
DEPODA 45 TL FARK EDECEK
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.