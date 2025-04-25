Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatına yapılan artışların ardından bu kez motorine zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta yapılan indirimler sonrası akaryakıt fiyatları yeniden artışa geçti. Benzine geçtiğimiz Perşembe günü 1 TL zam yapılırken, şimdi de motorin fiyatına 98 kuruşluk artış yansıtıldı.

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İşte 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

📍 İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 45,18 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 27,39 TL

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

📍 İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 45,03 TL
Motorin: 45,17 TL
LPG: 26,79 TL

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

📍 Ankara

Benzin: 45,75 TL
Motorin: 46,04 TL
LPG: 27,29 TL

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

📍 İzmir

Benzin: 46,12 TL
Motorin: 46,38 TL
LPG: 27,24 TL

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

Motorin fiyatına yapılan zammın ardından araç sahipleri, yeni fiyatları yakından takip ediyor. 

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Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

Zamların önümüzdeki günlerde süreceği beklentisi ise akaryakıt piyasasında tedirginliğe neden oluyor.

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