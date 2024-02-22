Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor?
Kredi kartlarına hem nakit avansda hem de taksitli alışverişte devamlı zam geliyor. Vatandaş bir kartın borcunu diğeriyle kapatırken gözler meclise çevrildi. Kartlarından dertli vatandaşı güzel haber mi bekliyor?
TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı borcundan dolayı kara listeye alınan ve sicili kirlenen tüketici için sicil affı istedi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı veya kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicinin, söz konusu borçların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamının ödenmesinden veya yeniden yapılandırılmasından sonra Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki olumsuz sicilinin silinmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, borçlarını ödeyen tüketicilerin kredi notlarına ilişkin olumsuz sicillerinin dikkate alınmaması adına hazırladığı “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması” kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduğunu açıkladı.
“Yasal takip başlatılan ya da ödemelerinde gecikmeye düşen tüketiciler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafında riskli ve kötü sicilli olarak değerlendirilmektedir'' diyen Demir, sözlerine şöyle devam etti: