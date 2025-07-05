Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bu bankalar temmuzda faizsiz kredi veriyor
Bankaların 2025 Temmuz ayına özel faizsiz kredi kampanyaları güncellendi. Bazı bankalar yeni müşterilerine 50 bin TL’den 85 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi sunarken, bazıları da faizsiz taksitli nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Bankalar, Temmuz 2025 itibarıyla yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan bireylere yönelik sunulan bu kampanyalar, hem taksitli ihtiyaç kredileri hem de taksitli nakit avanslar ile genişletildi.
İşte Habertürk'e göre, banka banka güncel sıfır faizli kredi kampanyaları…
ENPARA
Enpara, sadece yeni müşterilere özel olarak 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 60.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi imkânı sunuyor.
Vade seçeneği: En fazla 6 ay
Kampanya süresi: 1 – 31 Temmuz 2025
AKBANK
Akbank, 1 – 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasından ilk kez müşteri olanlar için iki ayrı fırsat sunuyor:
60.000 TL 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara iki ayrı kampanya sunuyor:
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz kredi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans
Kampanya 1 – 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, 21 Nisan – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan bireylere özel 50.000 TL’ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi sunuyor.
Vade: Maksimum 3 ay
Kapsam: Yeni müşteri edinimi
İŞ BANKASI
İş Bankası, mobil uygulama üzerinden müşteri olan bireylere:
30.000 TL’ye kadar ek avans
25.000 TL’ye kadar 1-3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.
Kampanya detayları banka tarafından bireysel bazda açıklanıyor.
Sunulan tüm sıfır faizli kredi kampanyalarının yalnızca ilk kez mobil uygulama üzerinden müşteri olan bireyler için geçerli olduğu vurgulanıyor. Vade seçenekleri bankaya göre 3 ay ile 6 ay arasında değişirken, kampanyaların temmuz ayı boyunca sınırlı süreli geçerli olduğu belirtiliyor.