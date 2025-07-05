Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bu bankalar temmuzda faizsiz kredi veriyor

Sunulan tüm sıfır faizli kredi kampanyalarının yalnızca ilk kez mobil uygulama üzerinden müşteri olan bireyler için geçerli olduğu vurgulanıyor. Vade seçenekleri bankaya göre 3 ay ile 6 ay arasında değişirken, kampanyaların temmuz ayı boyunca sınırlı süreli geçerli olduğu belirtiliyor.