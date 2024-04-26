'Ne altın ne dolar!' diyerek 'O'nu işaret etti
Altın ve Para Piyasaları konusunda uzman isimlerden olan Hatice Kolçak, gündeme dair analizde bulundu. Yatırımcılara önerilerde bulunan Kolçak, eldeki paranın değerini artırmanın yollarını söyledi.
Altın, döviz ve Bitcoin'deki yükseliş ekonomistlerin sık sık değerlendirme yapmasına neden oluyor. Vatandaşların yakından takip ettiği isimlerden biri olan Hatice Kolçak, finans piyasasına dair son tahminlerini paylaştı. Küçük yatırımcılara kritik uyarı ve tavsiyelerde bulunan uzman ismin açıklamaları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
'58-60'LARI DENEYEBİLİRİZ'
Hatice Kolçak, Bitcoin'in 70.000 dolarda hala yatay seyrettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç gündür dediğim gibi, burada bir seviye var, 69.700 dolarda, burada bir kırılma olacak. Eğer bir satış gelirse, tekrar 60.000 dolar civarına, hani belki 64.000'den bir dönüş olabilir. 58-60'ları deneyebiliriz."
'BÜYÜME ORANI CİDDİ DERECEDE ARTTI'
Gram altın için de konuşan Hatice Kolçak, 2 bin 323 TL'nin üzerine çıktığını ve bir anda 40 ila 50 TL arası bir artış yaşandığını aktardı. Kolçak, "Ons altındaki yükselişle birlikte büyüme oranı ciddi derecede arttı. Düşüşlerin de aynı oranda olacağını söyleyebilirim" dedi.