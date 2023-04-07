Nisan ayı aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödemelerin gerçekleştirildiği Aile Destek Programı kapsamında nisan ayının girilmesi ile başvuru yapan vatandaşlar, ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki, aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak?