Nisan ayı Aile Destek Programı ödemelerine zam yapıldı mı?
İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı merak edilirken, bir yandan da ödemelerin zamlanıp zamlanmayacağı araştırılıyor. Peki, nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, zam yapılacak mı?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta yapılmıştı. Nisan ayı aile destek ödemelerinin de önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
• 450 TL ve altı olanlar 1250 TL,
• 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleriyle ilgili zam konusu henüz gündemde yok.