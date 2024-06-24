Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zammın kesinleşmesine 10 günden az kaldı. 3 Temmuz'da TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Pİeki kulislerde dolaşan zam haberlerinde son durum nedir?
Editör: Mert Sagit
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Bu oran, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Emekli, memur ve memur emeklisi için zam dönemi yaklaşırken, kulislerde dolaşan zam haberlerinde son durum nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklamıştı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi 0,12 puanlık düşüşle yüzde 43,52 oldu. Haziran ayı içi enflasyon beklentisi ise yüzde 2,52 oldu.
Memur ve memur emeklisinin zammı hesaplama farkından ötürü SSK ve Bağ-Kur emeklisinden düşük kalacak. Bu nedenle refah payı beklentisi yüksek…
Peki son tahminlere göre memur ve emeklilere yılın 6 ayı için ne kadar enflasyon farkı verilecek?