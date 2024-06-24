Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zammın kesinleşmesine 10 günden az kaldı. 3 Temmuz'da TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Pİeki kulislerde dolaşan zam haberlerinde son durum nedir?

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Editör: Mert Sagit
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Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? - Resim: 1

Bu oran, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Emekli, memur ve memur emeklisi için zam dönemi yaklaşırken, kulislerde dolaşan zam haberlerinde son durum nedir?

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Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? - Resim: 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklamıştı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi 0,12 puanlık düşüşle yüzde 43,52 oldu. Haziran ayı içi enflasyon beklentisi ise yüzde 2,52 oldu.

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Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? - Resim: 3

Memur ve memur emeklisinin zammı hesaplama farkından ötürü SSK ve Bağ-Kur emeklisinden düşük kalacak. Bu nedenle refah payı beklentisi yüksek… 

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Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? - Resim: 4

Peki son tahminlere göre memur ve emeklilere yılın 6 ayı için ne kadar enflasyon farkı verilecek? 

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