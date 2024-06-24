Nokta atışı yapan uzman rakam verdi: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklamıştı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi 0,12 puanlık düşüşle yüzde 43,52 oldu. Haziran ayı içi enflasyon beklentisi ise yüzde 2,52 oldu.