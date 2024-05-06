O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
Müşterilerine 500 çek veren banka hangisi? 500 TL'lik çek için şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde...
Editör: Yağmur Biçen
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Müşteri çeşitliliğini arttırmak için bankalar dönem dönem kampanyalar yapmaktadır. İşte o bankadan müşterilerine özel 500 TL'lik çek.
Banka şartları sağlayan herkese 500 TL'lik hediye çeki vereceğini duyurdu. Bankanın yoğun ilgi gören kampanyanın şartlarıyla çok kolay.
Müşterilerine 500 TL'lik çek veren banka Akbank. Çekin kapsamı da şöyle:
İŞTE DETAYLAR
Akbank müşterilerine 500 TL'lik Boyner çeki hediye ediyor. Kampanya ilk kez Akbank müşterisi olanları kapsıyor.