O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...

Müşterilerine 500 çek veren banka hangisi? 500 TL'lik çek için şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde...

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Editör: Yağmur Biçen
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O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar... - Resim: 1

Müşteri çeşitliliğini arttırmak için bankalar dönem dönem kampanyalar yapmaktadır. İşte o bankadan müşterilerine özel 500 TL'lik çek.

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O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar... - Resim: 2

Banka şartları sağlayan herkese 500 TL'lik hediye çeki vereceğini duyurdu. Bankanın yoğun ilgi gören kampanyanın şartlarıyla çok kolay.

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O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar... - Resim: 3

Müşterilerine 500 TL'lik çek veren banka Akbank. Çekin kapsamı da şöyle:

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O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar... - Resim: 4

İŞTE DETAYLAR

Akbank müşterilerine 500 TL'lik Boyner çeki hediye ediyor. Kampanya ilk kez Akbank müşterisi olanları kapsıyor.

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