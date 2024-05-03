O bankada emekli promosyon rakamları arttı! Çok şaşıracaksınız!
Bankalar arasındaki promosyon rekabeti emeklinin yüzünü güldürüyor. İşte detaylar...
Yapı Kredi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel Emeklilik Paketi hazırladı. Bu paketten yararlanmak isteyenlerin emekli maaşlarını Yapı Kredi'den almaları gerekiyor.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Eğer ek ödül taahhütnamesi imzalanırsa sonraki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
Emeklilere Yapı Kredili olmanın ayrıcalıklarını yaşattıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak, hizmette sınır yoktur anlayışımız ile müşterilerimize kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz. ”