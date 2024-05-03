O bankada emekli promosyon rakamları arttı! Çok şaşıracaksınız!

Emeklilere Yapı Kredili olmanın ayrıcalıklarını yaşattıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak, hizmette sınır yoktur anlayışımız ile müşterilerimize kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz. ”