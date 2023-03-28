O bankadan 8 bin 500 TL’ye varan emekli promosyon kampanyası
Emekli promosyon kampanyaları ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bankalardan da promosyon duyuruları gelmeye devam ediyor. Son olarak o banka 8 bin 500 TL’ye varan promosyon kampanyasını duyurdu.
Emekli vatandaşların gündeminden düşmeyen promosyon kampanyaları ile ilgili özel ve kamu bankaları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. 2023 Mart ayıyla birlikte promosyon rakamları da güncellendi. O banka güncel promosyon tutarlarını paylaştı. İşte detaylar…
Yapı Kredi emekli promosyon kampanyası!
Özel ve kamu bankaları arasındaki promosyon kampanya yarışı devam ederken, Yapı Kredi’den dikkat çeken promosyon duyurusu geldi. 8 bin 500 TL’ye vatan nakit promosyon ödemesi yapan banka, 31 Mart 2023 tarihine kadar emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası’ndan almak için taahhüt veren müşterilerine 8 bin 500 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Taahhütnameyi imzalayan müşteriler ek bir koşul olmadan emekli maaş tutarına göre ödeme alabilecekler. Peki, Yapı Kredi emekli promosyon tutarları ne kadar?
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI!
• 3 bin 499 TL’ye kadar maaş alan vatandaşlara; 4 bin 500 TL
• 3 bin 500 TL ile 7 bin 499 TL arasında maaş alan vatandaşlara; 5 bin 250 TL
• 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL arasında maaş alan vatandaşlara; 6 bin 750 TL
• 10 bin TL üzerinde maaş alan vatandaşlara 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
Ek ödül taahhütnamesini imzalayan vatandaşlar için 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatının verilmesiyle birlikte maaşlardan bağımsız olarak 250 TL ek ödeme alabilecekleri belirtildi. Konuyla ilgili detaylı bilgiler için Yapı Kredi resmi internet adresini ziyaret edebilir ve emekli promosyon kampanyası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Kaynak: kamugundemi.com