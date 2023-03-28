O bankadan 8 bin 500 TL’ye varan emekli promosyon kampanyası

Emekli vatandaşların gündeminden düşmeyen promosyon kampanyaları ile ilgili özel ve kamu bankaları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. 2023 Mart ayıyla birlikte promosyon rakamları da güncellendi. O banka güncel promosyon tutarlarını paylaştı. İşte detaylar…

Yapı Kredi emekli promosyon kampanyası!

Özel ve kamu bankaları arasındaki promosyon kampanya yarışı devam ederken, Yapı Kredi’den dikkat çeken promosyon duyurusu geldi. 8 bin 500 TL’ye vatan nakit promosyon ödemesi yapan banka, 31 Mart 2023 tarihine kadar emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası’ndan almak için taahhüt veren müşterilerine 8 bin 500 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Taahhütnameyi imzalayan müşteriler ek bir koşul olmadan emekli maaş tutarına göre ödeme alabilecekler. Peki, Yapı Kredi emekli promosyon tutarları ne kadar?