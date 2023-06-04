O borçlar siliniyor: Son gün yaklaşıyor

Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek.

Vergi affı süresi uzatıldı mı sorusu vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek.