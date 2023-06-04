O borçlar siliniyor: Son gün yaklaşıyor
Resmi Gazete'de yayımlanan ve yasalaşan vergi borcu yapılandırmasında son gün yaklaşıyor. Bu yasaya göre adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları yapılandırılacak.
Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek.
Vergi affı süresi uzatıldı mı sorusu vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek.
Bu kapsamda son yılların en kapsamlı vergi yapılandırması olarak kabul edilen uygulamaya vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, vergi borcu yapılandırma son gün tarihi
BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatma kararı aldı. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanya süresi 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de 1 ay ertelenmiş olacak.
VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.