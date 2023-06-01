O cezalar geri ödenecek

DÖRT KİŞİDEN BİRİ CEZAYI ÖDEDİ

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.