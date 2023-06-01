O cezalar geri ödenecek

Covid-19 pandemisi dönemindeki vatandaşlara kesilen cezaların geri ödenmesine ilişkin rakamlar netleşti. Bu rakamlara göre 321 bin kişinin ceza olarak ödediği 309 milyon TL'lik tutar, geri ödenecek.

# pandemi # kovid 19 # para cezası
Son Güncelleme:
O cezalar geri ödenecek - Resim: 1 1 3

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu.

Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

O cezalar geri ödenecek - Resim: 2 2 3

DÖRT KİŞİDEN BİRİ CEZAYI ÖDEDİ

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

O cezalar geri ödenecek - Resim: 3 3 3

AYM'DEN "İADE" KARARI

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti.

Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı